В Ивановском районе двое мужчин погибли при пожаре частного дома

Фото Брестского областного управления МЧС
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в деревне Сычево 15 февраля на пожаре погибли двое мужчин - хозяин частного дома и его гость, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 19.51. Когда подразделения МЧС прибыли на место, деревянный дом был охвачен огнем, кровля обрушилась.
В жилой комнате дома обнаружили погибших: хозяина дома (мужчина 1975 года рождения) и односельчанина 1969 года рождения.
Пожар локализовали и ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество в жилом доме.
Причина пожара устанавливается.-0-