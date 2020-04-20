В Ивановском районе легковушка столкнулась с лосем

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе 27-летний мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием лося, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня около 5.25 на автодороге Н472 Иваново - Мотоль. За рулем автомобиля "Мазда 626" находился житель агрогородка Тышковичи. На 12-м км дороги мужчина сбил лося, после чего машина съехала в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали. Животное погибло.

Правоохранители обратили внимание, что в аварии с участием диких зверей необходимо остаться на месте происшествия и вызвать сотрудников ГАИ. Нельзя увозить с собой тушу сбитого животного. Иначе действия водителя могут приравнять к незаконной охоте, за что грозит уголовная ответственность.-0-