В Ивановском районе мужчина прыгнул в реку и утонул

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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Ивановском районе. Об этом Следственный комитет Беларуси проинформировал в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Вечером 16 июня неподалеку от д.Крытышин Ивановского района 36-летний мужчина нырнул с деревянного мостика в реку и утонул. Предположительно, он ударился головой о дно водоема", - рассказали в СК.
До купания мужчина вместе со знакомыми употреблял спиртное.
Следователи по указанному факту проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-