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07 июля 2020, 10:58

В Ивановском районе перевозивший сено трактор столкнулся с автобусом

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и трактора, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 6 июля около 18.20 в деревне Клещи. По предварительной информации, трактором управлял 35-летний мужчина. На закруглении дороги он неправильно выбрал боковой интервал, из-за чего столкнулся с автобусом. Платформа для перевозки сена буквально срезала обшивку общественного транспорта. В результате ДТП люди не пострадали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-

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