В Ивановском районе перевозивший сено трактор столкнулся с автобусом

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и трактора, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 6 июля около 18.20 в деревне Клещи. По предварительной информации, трактором управлял 35-летний мужчина. На закруглении дороги он неправильно выбрал боковой интервал, из-за чего столкнулся с автобусом. Платформа для перевозки сена буквально срезала обшивку общественного транспорта. В результате ДТП люди не пострадали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-