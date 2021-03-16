В Ивановском районе племянник украл у многодетной женщины Br6 тыс.

Фото УВД Брестского облисполкома
16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе многодетную женщину обокрал 26-летний племянник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Женщина получила деньги за рождение третьего ребенка и хранила эти сбережения дома. Об этом знал ее племянник. В отсутствие родственников он забрался в дом и украл Br6 тыс.
"Жительница Ивановского района обратилась в РОВД с заявлением о хищении денег. По горячим следам был задержан ее племянник, когда тот возвращался в деревню на такси. Молодой человек большую часть похищенных денег к этому моменту успел потратить. С его слов, он привык жить красиво, поэтому решился на преступление", - рассказали в УВД.
Мужчина задержан. Он стал фигурантом уголовного дела.-0-