В Ивановском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе при пожаре в деревянном доме погиб сельчанин, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 11 декабря. В 05.02 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Мохро. По прибытии сотрудников МЧС деревянная постройка была полностью охвачена пламенем. В огне погиб хозяин дома.

В результате возгорания также повреждена кровля, перекрытие, стены и имущество в домовладении.

Причина пожара устанавливается.-0-