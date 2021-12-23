20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе раскрыли убийство 15-летней давности, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Информация о безвестном исчезновении 52-летнего жителя района поступила правоохранителям 24 декабря 2006 года. Много лет установить местонахождение мужчины не удавалось, однако его поиск не прекращался.

Спустя 15 лет во время допросов по другому уголовному делу была получена информация о совершении в отношении без вести пропавшего тяжкого преступления. Следователи установили: в тот день 47-летняя местная жительница Ивановского района во время словесного конфликта во дворе дома ударила садовыми вилами своего двоюродного брата. Тот скончался на месте.

Фото УСК по Брестской области

Подозреваемая рассказала подробности происшествия. Увидев, что мужчина не подает признаков жизни, она раздела его и сожгла одежду. Тело родственника отнесла в сарай и бросила в яму для отходов, которую накрыла досками, а затем забетонировала.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили и изъяли костные останки погибшего, назначен комплекс экспертных исследований.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемая задержана и дает признательные показания.-0-