14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в ДТП погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в УВД Брестоблисполкома.

ДТП произошло сегодня, около 9.40, на 3-м км автодороги Р144 Иваново - граница Украины. "По предварительной информации, вблизи деревни Рудск 71-летний водитель автомобиля "Фольксваген" сбил ехавшего попутно по краю дороги 63-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина погиб", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии.-0-