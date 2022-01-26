В Ивацевичах автомобиль насмерть сбил пешехода

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области сегодня зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых один человек погиб и три получили травмы различной степени тяжести, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Смертельная авария в Ивацевичах произошла в 8 часов утра. На перекрестке ул.Механизаторов и ул.Мира автомобиль "Фольксваген" под управлением 34-летнего водителя наехал на 62-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Следователи дадут правовую оценку действиям участников происшествия.

Еще три ДТП с разницей в несколько минут зарегистрированы в областном центре. В 7.40 на ул.Сальникова 24-летний водитель такси на "Фольксваген Поло" при повороте налево на ул.Краснознаменную сбил 48-летнюю брестчанку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщину с травмами госпитализировали.

В 7.45 похожие аварии произошли в микрорайонах Восток и Киевка. Так, на перекрестке ул.Гродненской и ул.Ленинградской автомобиль "Рено" под управлением 35-летнего водителя наехал на 29-летнюю брестчанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. А на ул.Скрипникова "Сузуки" под управлением 64-летнего брестчанина сбило 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавших пешеходов с травмами госпитализировали. Проводятся проверки.

"Госавтоинспекция обеспокоена ситуацией с травматизмом уязвимых участников дорожного движения. В целях предупреждения и профилактики ДТП, усиления контроля за соблюдением участниками дорожного движения с 25 по 31 января на территории Бреста проходят рейдовые мероприятия "Вождение должно быть безопасным", - отметили в УВД.-0-