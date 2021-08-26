 В Ивацевичах мужчина украл у родителей сожительницы более $17 тыс.

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичский РОВД с заявлением о краже обратилась 62-летняя жительница Ивацевичей. Женщина сообщила о пропаже крупной суммы денег: более $17 тыс., 800 евро и 35,7 тыс. российских рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.





"Потерпевшая случайно заглянула в домашний сейф и обнаружила пропажу большей части сбережений - из всей суммы осталась лишь $1 тыс. Женщина проверила шкатулку, в которой хранились деньги ее дочери, и там также обнаружила недостачу. В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска выяснили, что к произошедшему причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления сожитель дочери. Они задержали мужчину в Минске, обнаружив при нем только небольшую сумму в белорусских рублях", - рассказали в ведомстве.





Как оказалось, дочь заявительницы познакомилась с 25-летним минчанином два года назад и вскоре переехала к нему в столицу. Она не рассказала родителям о криминальном прошлом своего избранника. Когда у пары родился ребенок, они стали чаще бывать у родителей в Ивацевичах.





"В один из таких визитов минчанин заметил в шкафу сейф. Он нашел от него ключ и, увидев внушительную сумму денег, взял несколько купюр. С тех пор во время каждого своего визита минчанин стал брать из сейфа часть наличности. В итоге около года основным источником "дохода" мужчины были семейные сбережения родителей его сожительницы", - добавили в УВД.





Во время беседы с правоохранителями мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что большую часть украденных денег потратил на семейные нужды - на покупку автомобиля и компьютера. И лишь некоторую их часть - на развлечения. Своей сожительнице он объяснил покупки тем, что устроился на работу.





Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта, возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.-0-