В Ивацевичском районе электромонтер погиб при обрезке веток

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе электромонтер получил смертельную травму во время обрезки веток, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел днем 5 июля в агрогородке Оброво. На линию электропередачи упала ветка, убрать которую прибыли два электромонтера. Мужчины обесточили ЛЭП, после чего приступили к обрезке ветки. При падении сук ударил по голове мужчину 1961 года рождения. От полученной травмы он скончался на месте.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. На предприятии, где трудился мужчина, изъята документация по охране труда.-0-
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