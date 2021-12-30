В Ивацевичском районе легковушка столкнулась с большегрузом, погибли 2 человека

Фото МВД
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе произошло ДТП, в котором погибли пассажиры автомобиля. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Сегодня около шести вечера на 116-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации произошло попутное столкновение автомобиля "Лада" и большегруза "Вольво" под управлением 22-летнего гражданина Польши.
В результате происшествия пассажиры легковой автомашины (1986 и 1990 годов рождения) погибли на месте, водитель (1992 года рождения) травмирована, все они являются жителями Брестской области.
Причины и условия ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.-0-