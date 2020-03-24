В Ивацевичском районе пенсионерка обгорела, разжигая печь

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Ивацевичского района получила ожоги при розжиге печи, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел утром 23 марта. Жительница деревни Альба 1957 года рождения разжигала отопительно-варочную печь. Предположительно, женщина нарушила правила эксплуатации, в результате чего произошло возгорание. Пламя перекинулось на сельчанку. В 8.35 ее госпитализировали в центральную районную больницу с термическими ожогами головы, шеи, лица, правой половины грудной клетки, спины, живота, руки и ноги I-IV степени. Всего пострадало 30% тела. Кроме того, у пенсионерки диагностировали ингаляционную травму.

Подразделения МЧС на место происшествия не вызывались. Проводится проверка.-0-