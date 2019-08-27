В Ивацевичском районе пьяный мотоциклист-бесправник пытался скрыться от ГАИ

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Ивацевичском районе пытавшегося скрыться пьяного мотоциклиста-бесправника, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вблизи деревни Гортоль на автодороге Н222 Телеханы-Речки-Плоскинь. Внимание инспекторов ГАИ привлек мотоцикл МТ-10 с коляской, в которой находился пассажир без мотошлема. Водитель промчался мимо экипажа Госавтоинспекции и на требования инспектора об остановке не отреагировал. Включив проблесковые маячки, правоохранители стали преследовать нарушителя, требуя остановиться, однако тот лишь ускорил движение. Уходя от погони, он свернул в поле, где мотоцикл застрял. Водитель бросился наутек, но был задержан инспектором ГАИ.

Водителем мотоцикла оказался 19-летний житель городского поселка Телеханы. Молодой человек пояснил, что отдыхал в компании приятелей, где они распивали спиртные напитки. После этого он с другом отправился домой на мотоцикле, не имея права управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения: в выдыхаемом воздухе было 1,38 промилле алкоголя.

В отношении лихача составлено пять административных протоколов, транспортное средство помещено на штрафстоянку.-0-