В Ивацевичском районе спасли заблудившегося в лесу пенсионера

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе спасли пенсионера, потерявшегося в лесном массиве. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о необходимости оказания помощи в поиске человека, который потерялся в лесу в районе поселка Майск, поступила спасателям от дежурного РОВД 11 декабря в 18.58. Как выяснилось, в этот день ориентировочно в 10.30 пенсионер 1940 года рождения ушел в лес на прогулку и пропал. Родственники безрезультатно пытались найти его самостоятельно. Пропавший мобильного телефона при себе не имел.

В поисках были задействованы специалисты МЧС, представители РОВД, лесничества, поисково-спасательный отряд, местное население. В 21.13 заблудившийся был обнаружен работниками лесного хозяйства. В медицинской помощи пенсионер не нуждался.

В МЧС напомнили, что перед выходом в лес гражданам необходимо сообщить о предполагаемом маршруте и времени возвращения родственникам или знакомым, а также информировать их, если планы изменились. Важно иметь при себе заряженный мобильный телефон.-0-