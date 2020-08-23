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23 августа 2020, 14:22

В Ивацевичском районе упала водонапорная башня

Фото vb.by
Фото vb.by

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Телеханах упала водонапорная башня, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 22 августа. "В 16.39 поступило сообщение о падении водонапорной башни в городском поселке Телеханы Ивацевичского района. "Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор - 1600 абонентов. Организовывался подвоз питьевой воды. Пострадавших нет. В 21.25 водоснабжение подключено по схеме без водонапорной башни", - рассказали в МЧС.

Причина падения устанавливается. Башня построена в 1991 году, ее высота - 30 м, объем - более 100 куб.м.-0-

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