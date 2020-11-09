В Ивацевичском районе в хозпостройке произошел взрыв

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в хозяйственном строении произошел взрыв. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Сегодня в 9.40 ивацевичским спасателям поступило сообщение о взрыве в хозяйственном строении на улице Центральной в деревне Яглевичи. По прибытии к месту оперативной группы РОЧС было установлено, что на территории домовладения произошло разрушение хозяйственного одноэтажного кирпичного строения без последующего горения.

"По предварительной информации, 8 ноября в 21.00 вблизи хозяйственного строения хозяин домовладения производил стравливание автомобильного газового баллона. По окончании стравливания пустой баллон занес в хозстроение, выключил свет и закрыл дверь. Через два часа, находясь в доме, услышал хлопок (взрыв). Выйдя на улицу, увидел разрушенное строение", - рассказали в МЧС.

В результате взрыва строение уничтожено. Пострадавших нет.

Причина взрыва устанавливается.-0-