В Ивацевичском районе задержали браконьеров

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сотрудники ГАИ задержали браконьеров - один из них оказался работником лесхоза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Инцидент произошел днем 19 декабря в деревне Воля. Инспекторы остановили Volkswagen Passat под управлением 40-летнего местного жителя. В салоне находились еще двое мужчин, все - в камуфляжных костюмах. В багажнике милиционеры обнаружили военные мешки с мясом диких животных.

Выяснилось, что несколькими часами ранее компания незаконно охотилась в Житлинском лесничестве и застрелила трех косуль. Мужчины спрятали добычу, а когда отвезли домой ружья, вернулись за ней.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Известно, что один из фигурантов работает лесником.-0-