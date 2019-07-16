В Ивье двухлетний ребенок получил травму на тренажерной площадке

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивье следователи выясняют обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Вечером 15 июля в больницу в Ивье доставили двухлетнего мальчика. У него было диагностировано отчленение пальца на кисти правой руки. Для оказания специализированной помощи ребенка оперативно доставили в одну из больниц в Гродно.

"Установлено, что мальчик получил травму на специализированной тренажерной площадке в жилом дворе. Он сунул руку в тренажер, на котором занимался 9-летний мальчик. Мама пострадавшего находилась рядом", - рассказал Сергей Шершеневич. При осмотре места происшествия следователи выяснили, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, целостность конструкций не нарушена.

К травмированию привела личная неосторожность ребенка, отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери. Мальчик воспитывается в благополучной семье, которая характеризуется положительно.

Ивьевским районным отделом Следственного комитета по Гродненской области проводится проверка по факту получения травмы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы происшествия, изъята для изучения техническая документация на тренажерную площадку, выясняются все причины и условия, приведшие к инциденту.-0-

Фото УСК по Гродненской области