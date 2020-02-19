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19 февраля 2020, 10:15

В Ивье из-за прорыва трубы без воды остались 50 частных домов

Фото из архива
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивье из-за прорыва трубы без воды остались 50 домов, водоснабжение должны восстановить сегодня. Такая информация размещена в суточной сводке МЧС, сообщает БЕЛТА.

"18 февраля в 20.00 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Ивье по ул. 8-го Марта. Без водоснабжения остаются 50 частных жилых домов, Ивьевский районный социально-педагогический центр и учебно-педагогический комплекс ясли-сад начальная школа (находятся в одном здании). Организован подвоз воды", - проинформировали в МЧС.

Ремонтно-восстановительные работы запланированы с 8.00 19 февраля. Предполагаемое время восстановления водоснабжения - 14.00 19 февраля.-0-

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