В Ивье легковушка вылетела с дороги: водителя зажало в салоне

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивье машина вылетела с дороги, спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Поздним вечером 18 августа поступило сообщение о серьезной аварии по улице 1 Мая в Ивье. На место направились расчеты спасателей. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, водителя при этом зажало в салоне.

Работники при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали 27-летнего пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.-0-