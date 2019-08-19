В Ивье легковушка вылетела с дороги: водителя зажало в салоне

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивье машина вылетела с дороги, спасатели деблокировали зажатого в салоне водителя, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Поздним вечером 18 августа поступило сообщение о серьезной аварии по улице 1 Мая в Ивье. На место направились расчеты спасателей. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, водителя при этом зажало в салоне.
Работники при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали 27-летнего пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.-0-
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