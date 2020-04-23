В Ивье на пожаре спасли мужчину

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивье на пожаре спасли пожилого мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в двухквартирном доме по улице 1 Мая в райцентре поступило спасателям 22 апреля около 17.00. Подразделения МЧС незамедлительно направились по указанному адресу. Из окна дома вырывались клубы дыма.

"В комнате на тлеющем диване спасатели обнаружили спящим 61-летнего хозяина квартиры. С использованием маски для защиты органов дыхания мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. С диагнозом "отравление продуктами горения" он госпитализирован", - рассказали в областном управлении МЧС.

Бойцы МЧС не дали огню распространиться по жилищу. В результате пожара поврежден диван и постельные принадлежности. Основная рассматриваемая версия причины происшествия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС