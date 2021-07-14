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14 июля 2021, 10:41

В Ивье спасли 17-летнюю тонувшую девушку

Фото из архива
Фото из архива

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивье спасли 17-летнюю тонувшую девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

13 июля в 20.09 очевидец сообщил в МЧС о тонущем человеке в пруду в городе Ивье по улице Карла Маркса. Спасатели МЧС и ОСВОД незамедлительно направились к месту происшествия.

Прибыв на место, спасатели приступили к поиску девушки. На поверхности воды никого не было, очевидцы указывали предполагаемые секторы водоема, где может находиться девушка. Тем временем было организовано обследование береговой линии и небольших глубин добровольцами из населения. Вскоре девушку обнаружили в 20 м от берега на глубине около 2,5 м и вынесли ее на берег.

Спасатели совместно с работники скорой медицинской помощи провели искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Девушка не подавала признаков жизни, но вскоре начал прощупываться слабый пульс. Не прекращая реанимационные мероприятия, спасенную доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что девушка с другом прогуливались по набережной водоема и решили искупаться. Она отплыла подальше от берега и пропала из виду.-0-

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