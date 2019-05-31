В Ивье в ДТП пострадал 13-летний велосипедист

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивье 20-летний водитель легковушки при столкновении нанес тяжелые травмы 13-летнему велосипедисту. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.

"Управляя автомобилем "Рено", мужчина наехал на двигавшегося во встречном направлении юного велосипедиста. В результате ДТП с тяжелыми травмами последний был госпитализирован. По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев, иных следственных и процессуальных действий, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК Беларуси)", - говорится в сообщении.-0-