27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе будут судить охотника, который случайно подстрелил своего знакомого, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел в конце сентября этого года. Двое жителей Ивьевского района отправились на охоту на дикого кабана. При этом у мужчин не было при себе ни охотничьих путевок, ни разрешений на добычу животного. Один из охотников заметил неясный силуэт и выстрелил в него. Как оказалось, это был не кабан, а 61-летний знакомый. Он получил тяжелое ранение.

"Следователи совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия, провели допросы, получили заключения судебно-медицинской, комплексной баллистической экспертиз. В доме обвиняемого были обнаружены и изъяты патроны для нарезного огнестрельного оружия. Они хранились в металлическом ящике с боеприпасами к охотничьему гладкоствольному оружию", - рассказала Инна Позняк.

Ивьевский районный отдел Следственного комитета предъявил 54-летнему мужчине обвинение по ст.155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности), а также по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение боеприпасов) УК. Расследование уголовного дела завершено, дело передано прокурору для направления в суд.

Кроме того, суд Ивьевского района привлек фигурантов к административной ответственности за охоту без надлежащего разрешения. Помимо штрафа свыше Br630 каждый лишен специального права на охоту на год. Конфискованы также оружие и боеприпасы.-0-