ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 декабря 2019
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:05 "Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси Экономика
11:01 Трехлетняя пассажирка пострадала в ДТП в Рогачеве Происшествия
10:49 В Гродно пап с детьми приглашают на тренировки в спортзале Регионы
10:41 В Ивьевском районе будут судить охотника, который случайно подстрелил своего знакомого Происшествия
10:31 В Казахстане объявлен общенациональный траур В мире
10:26 Нацбанк выпускает памятные монеты "Дзень анёла" Экономика
10:23 В Гомеле спасатели помогли ребенку достать застрявшую между секциями радиатора руку Происшествия
10:12 В Гомеле горели два автомобиля Происшествия
10:11 Изделия кричевских школьников из бересты будут представлены на елке во Дворце Независимости Культура
10:07 Русская православная церковь изменила правила крещения В мире
09:31 Расширен перечень товаров, на которые не действует законодательство о закупках за счет собственных средств Экономика
09:24 Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28 человек В мире
09:14 Ростислав Вергун стал главным тренером баскетболистов сборной Беларуси Спорт
09:07 ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег Регионы
09:00 Крушение самолета в Казахстане: 60 выжившим оказана медицинская помощь В мире
09:00 Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка Общество
09:00 Благотворительному проекту Белагропромбанка "Прикосновения" - 2 года Общество
08:52 Витебская 103-я десантная бригада празднует 75-летие Регионы
08:38 В Брестской области с аукционов продали 105 объектов недвижимости Регионы
08:20 Вакансии продавцов и рабочих специальностей предложат на мини-ярмарке в Гомеле Регионы
08:13 БЖД в 2019 году направила около Br600 млн на реализацию инвестпроектов Экономика
08:09 На пожаре в Гродно погиб пенсионер Происшествия
08:02 "Заниматься погодой времени практически нет" - белорусский Дед Мороз принимает до 6 тыс. туристов в день Регионы
08:01 В Бобруйске на пожаре пострадал мужчина Происшествия
07:45 Рождественский концерт-фестиваль органной и хоровой музыки пройдет в Полоцке Афиша
07:40 В Минске в ДТП погибла пешеход: за рулем была пьяная именинница Происшествия
07:18 Народный артист России Эммануил Виторган отмечает 80-летие Культура
07:11 В Казахстане после взлета разбился пассажирский самолет, есть погибшие В мире
07:05 Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Светлану Лясун Президент
07:00 Картина дня: кадровые решения Президента, возвращение мобильных датчиков скорости и подготовка к Венскому балу Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
27 декабря 2019, 10:41

В Ивьевском районе будут судить охотника, который случайно подстрелил своего знакомого

Фото УСК по Гродненской области
Фото УСК по Гродненской области

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе будут судить охотника, который случайно подстрелил своего знакомого, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел в конце сентября этого года. Двое жителей Ивьевского района отправились на охоту на дикого кабана. При этом у мужчин не было при себе ни охотничьих путевок, ни разрешений на добычу животного. Один из охотников заметил неясный силуэт и выстрелил в него. Как оказалось, это был не кабан, а 61-летний знакомый. Он получил тяжелое ранение.

"Следователи совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия, провели допросы, получили заключения судебно-медицинской, комплексной баллистической экспертиз. В доме обвиняемого были обнаружены и изъяты патроны для нарезного огнестрельного оружия. Они хранились в металлическом ящике с боеприпасами к охотничьему гладкоствольному оружию", - рассказала Инна Позняк.

Ивьевский районный отдел Следственного комитета предъявил 54-летнему мужчине обвинение по ст.155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности), а также по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение боеприпасов) УК. Расследование уголовного дела завершено, дело передано прокурору для направления в суд.

Кроме того, суд Ивьевского района привлек фигурантов к административной ответственности за охоту без надлежащего разрешения. Помимо штрафа свыше Br630 каждый лишен специального права на охоту на год. Конфискованы также оружие и боеприпасы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Ивье охота Следственный комитет суд
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Трехлетняя пассажирка пострадала в ДТП в Рогачеве
Фото Гомельского областного управления МЧС В Гомеле спасатели помогли ребенку достать застрявшую между секциями радиатора руку
Фото из архива В Гомеле горели два автомобиля
Фото Гродненского областного управления МЧС На пожаре в Гродно погиб пенсионер
Фото из архива В Бобруйске на пожаре пострадал мужчина
Фото из Telegram-канале Следственного комитета Беларуси В Минске в ДТП погибла пешеход: за рулем была пьяная именинница
Главное
Люди, экономика и профессионализм - Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя
Благотворительному проекту Белагропромбанка "Прикосновения" - 2 года
Топ-новости
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год
Минтруда установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год
Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка
В Казахстане объявлен общенациональный траур
Ростислав Вергун стал главным тренером баскетболистов сборной Беларуси
Игорь Стасевич второй раз подряд признан лучшим футболистом Беларуси
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК
Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области
Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Официальный визит Президента Казахстана в Беларусь планируется в 2020 году
Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице
В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации
Крутой: общение с детьми всегда приносит положительные эмоции
Афиша выходного дня
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.