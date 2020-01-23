В Ивьевском районе гость украл у ветерана медали и продал их

Фото из архива
23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе знакомый украл у ветерана-афганца медали и продал их. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
В милицию 22 января обратился ветеран Афганской войны. Он сообщил, что из дома пропали юбилейные медали. На место выезжала следственно-оперативная группа.
Фото из Telegram-канала Следственного комитета
Выяснилось, что кража произошла еще 30 декабря 2019 года. В гости к мужчине пришел знакомый. Когда хозяин уснул, гость увидел на висящем в шкафу пиджаке медали. 56-летний мужчина украл их и после продал за Br70.
Личность подозреваемого была оперативно установлена. Выясняется и местонахождение медалей.-0-