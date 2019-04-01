В Ивьевском районе из-за случайной искры загорелись два дома

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе из-за случайной искры загорелись два рядом расположенных деревенских дома, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре в деревне Дешевичи спасателям сообщили сотрудники РОВД. На место незамедлительно отправились расчеты МЧС.
Горели два рядом расположенных нежилых дома. Спасатели ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на другие постройки. Такая опасность существовала, ведь в этом населенном пункте плотная застройка.
В результате пожара в одном доме уничтожена кровля, повреждены стены, во втором повреждена кровля на площади 30 кв.м.
"Вероятной причиной пожара стали кем-то небрежно брошенные окурок или спичка. Возможного виновника сейчас устанавливают сотрудники милиции", - сообщили в областном управлении МЧС.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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