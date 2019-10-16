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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста. Возбуждено уголовное дело, на месте ДТП работают следователи. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Авария случилась сегодня около 15.00 вблизи города Ивье на перекрестке. Водитель легкового автомобиля двигался по трассе Совгути - Гончары - Дайлиды. Сбитого велосипедиста доставили в учреждение здравоохранения, где он от полученных травм скончался.
"Ивьевский районный отдел Следственного комитета в отношении 27-летнего водителя возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса. В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в СК.-0-