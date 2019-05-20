В Ивьевском районе легковушка вылетела в кювет и переверулась

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На одной из местных дорог в Ивьевском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сообщение о ДТП поступило вечером 19 мая от фельдшера скорой помощи. Медики выезжали для оказания помощи мужчине 1975 года рождения. "Он ехал за рулем "Форда" по дороге Юратишки-Эйгарды. При выборе скорости движения не учел дорожные условия, в итоге не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась", - рассказали в ГАИ.
С травмами мужчину госпитализировали.-0-
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