В Ивьевском районе легковушка вылетела в кювет и переверулась

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На одной из местных дорог в Ивьевском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о ДТП поступило вечером 19 мая от фельдшера скорой помощи. Медики выезжали для оказания помощи мужчине 1975 года рождения. "Он ехал за рулем "Форда" по дороге Юратишки-Эйгарды. При выборе скорости движения не учел дорожные условия, в итоге не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась", - рассказали в ГАИ.

С травмами мужчину госпитализировали.-0-