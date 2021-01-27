В Ивьевском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся - водитель погиб

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла днем 26 января на дороге Ивье - Дуды - подъезд к автодороге Минск - Гродно. Водитель "Фольксвагена" не учел дорожные условия. Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

"В результате аварии 53-летний водитель погиб. Он не был пристегнут ремнем безопасности", - отметили в ГАИ.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены по итогам проверки.-0-