В Ивьевском районе мужчина сгорел в собственном доме

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивьевского района погиб на пожаре в собственном доме, сообщили БЕЛТА Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Тивновичи поступило в службу спасения в 2.31 ночи 6 августа. К прибытию пожарных на место огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повредил стены и имущество. Ближе к утру на полу под обломками строительных конструкций было обнаружено тело хозяина дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.-0-