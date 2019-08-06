В Ивьевском районе мужчина сгорел в собственном доме

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивьевского района погиб на пожаре в собственном доме, сообщили БЕЛТА Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Тивновичи поступило в службу спасения в 2.31 ночи 6 августа. К прибытию пожарных на место огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повредил стены и имущество. Ближе к утру на полу под обломками строительных конструкций было обнаружено тело хозяина дома.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2899 BYN
|2.3 BYN
|2.303 BYN
|USD
|2.0563 BYN
|2.055 BYN
|2.057 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN