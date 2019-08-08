В Ивьевском районе мужчина сидел в сарае, пока его несколько дней искали

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе несколько дней искали пропавшего мужчину и обнаружили в заброшенном сарае в 4 км от дома. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Вечером 7 августа жительница деревни Викшняны Ивьевского района сообщила о пропаже отца. По ее словам, 52-летний мужчина в ночь на 5 августа ушел из дому в неизвестном направлении. После этого на связь с родственниками не выходил.
"Для поиска пропавшего был задействован личный состав РОВД, подключились сотрудники лесхоза, родственники пропавшего. Совместными усилиями прочесывали местность, проверяли заброшенные постройки. Поиски были продолжены утром 8 августа. Вскоре мужчину обнаружили в заброшенном сарае в 4 км от дома", - рассказали в милиции.
Выяснилось, что мужчина повздорил с сыном и решил уйти из дому. Сейчас его доставили в больницу. После оказания необходимой помощи мужчина вернется домой.-0-
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