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В Ивьевском районе парень катался на угнанном грузовике по школьному стадиону

Происшествия 01.08.2019 | 15:57
Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе молодой человек угнал самосвал, чтобы покататься по стадиону бывшей школы. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В угоне подозревается молодой человек 1999 года рождения. В один из вечеров он зашел на территорию бывшей школы в деревне Морино Ивьевского района. Там же на ночь свою технику оставляет местный предприниматель.

"Парень заметил, что двери грузового МАЗа не закрыты, а в замке зажигания был ключ. Завести двигатель не составило труда, и злоумышленник стал наматывать круги по бывшему школьному стадиону на грузовике. Вдоволь накатавшись, молодой человек бросил грузовик", - рассказали в милиции.

На следующий день владелец автомобиля увидел, что его техника за ночь переехала в другое место. Он обратился в милицию. Правоохранители установили всю картину произошедшего, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Угон".-0-

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Теги
Гродненская область, МВД, угон
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