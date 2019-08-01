В Ивьевском районе парень катался на угнанном грузовике по школьному стадиону

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе молодой человек угнал самосвал, чтобы покататься по стадиону бывшей школы. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В угоне подозревается молодой человек 1999 года рождения. В один из вечеров он зашел на территорию бывшей школы в деревне Морино Ивьевского района. Там же на ночь свою технику оставляет местный предприниматель.

"Парень заметил, что двери грузового МАЗа не закрыты, а в замке зажигания был ключ. Завести двигатель не составило труда, и злоумышленник стал наматывать круги по бывшему школьному стадиону на грузовике. Вдоволь накатавшись, молодой человек бросил грузовик", - рассказали в милиции.

На следующий день владелец автомобиля увидел, что его техника за ночь переехала в другое место. Он обратился в милицию. Правоохранители установили всю картину произошедшего, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Угон".-0-