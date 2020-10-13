В Ивьевском районе пожар уничтожил 40 т соломы

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе пламя уничтожило скирду соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 3.21 в Ивьевский райотдел МЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в поле вблизи деревни Старченяты. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, солома в тюках горела открытым пламенем. Огонь полностью уничтожил скирду высотой 3 м и весом около 40 т.

Люди не пострадали. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. -0-