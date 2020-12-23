В Ивьевском районе спасатели помогли псу выбраться из колодца

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе спасатели помогли выбраться из заброшенного колодца псу, который целый день провел на дне. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 21 декабря в службу 101 обратился житель деревни Красовщина. Мужчина рассказал, что его собака угодила в заброшенный колодец на соседском подворье. Пес целый день провел на дне, сам выбраться не может и никого к себе не подпускает.

"Бойцы МЧС не остались равнодушными, несмотря на то, что спасение животных не входит в их прямые обязанности. Тактику спасения выработали на месте - сделали петлю из спасательной веревки, набросили на пса и вытащили его наверх. На это потребовалось около пяти минут", - рассказали в МЧС.

Ветеринарная помощь псу, вес которого, к слову, около 25 кг, не потребовалась. Вместе с хозяином он отправился домой.-0-

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