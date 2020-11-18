В Ивьевском районе водитель из-за дождя не увидел пешехода и сбил его

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ивье легковушка сбила пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 17 ноября на дороге Липнишки - Геранены - Субботники. ВАЗ сбил шедшего в попутном направлении пешехода. Водитель сказал, что из-за дождя не заметил на дороге мужчину.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Чтобы не терять время, водитель принял решение поехать навстречу. Проехав около 15 км, водитель передал пешехода медикам. К этому времени мужчина (1952 г.р.) был мертв.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.-0-