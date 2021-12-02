В кафе Рогачева задержали мужчину с боевым пистолетом

Фото ГКСЭ по Гомельской области

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве ОМОН задержал мужчину с боевым пистолетом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. Сотрудники ППСМ Рогачевского РОВД 27 ноября получили информацию, что у посетителя одного из кафе есть предмет, похожий на пистолет. 32-летнего мужчину задержали бойцы ОМОНа, в борсетке нашли пистолет ТТ. При обыске в кармане изъяли стреляную гильзу и патрон. Как выяснилось, в этот день задержанный был в гостях у своего 31-летнего знакомого. Прилично выпили. Хозяин похвастался, что у него есть настоящий пистолет. Вскоре мужчины решили пострелять, для чего вышли в лес. Когда спиртное закончилось, решили поехать в кафе. Друг из лучших побуждений предложил мужчине отдать пистолет ему - от греха подальше. В итоге он зашел в увеселительное заведение, где спустя время его и задержали бойцы ОМОНа, а замешкавшегося на улице товарища остановил патруль ППСМ. Хозяин пистолета рассказал, что несколько лет назад знакомый нашел в лесу проржавевшее оружие и предложил забрать. Мужчина согласился. Привел оружие в порядок, перебрал, смазал, как смог, восстановил некоторые детали ударно-спускового механизма. Пистолет оказался рабочим. Проведенная специалистами ГКСЭ экспертиза подтвердила: пистолет ТТ является огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрела. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий с огнестрельным оружием. Проводится и ряд других экспертиз по изъятым боеприпасам. У хозяина оружия при обыске нашли около 20 патронов. Вскоре будет дана правовая оценка его действиям.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!