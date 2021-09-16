В Калинковичах автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах на проезде в дворовую территорию произошло ДТП, пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"15 сентября примерно в 13.20 на пересечении тротуара и проезда в дворовую территорию, в районе дома №31 на ул.Советской в Калинковичах, произошло столкновение 11-летнего велосипедиста и автомобиля "Фольксваген Гольф". Им управлял 48-летний водитель, который, двигаясь по ул.Советской, осуществил поворот налево в дворовую территорию", - рассказали в ГАИ.

С травмами несовершеннолетний велосипедист был доставлен в Калинковичскую ЦРБ, после чего госпитализирован в травматологическое отделение.

Водитель с места ДТП скрылся, однако позже был установлен правоохранителями. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, что в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение велосипедистов разрешается по тротуару, обочине и проезжей части дороги, при этом они не должны необоснованно препятствовать движению автомобилей. В свою очередь велосипедистам рекомендуют быть максимально внимательными и осторожными на дороге. Также до 14 лет без сопровождения взрослых детям запрещено управлять велосипедом на дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).

Водителям же стоит помнить, что при повороте налево или направо они обязаны уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги по пешеходному переходу или велосипедной дорожке соответственно, а при их отсутствии - по линии тротуаров или обочин.-0-