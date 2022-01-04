В Калинковичах гастролеры ограбили пенсионерку в канун Нового года

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах задержаны гастролеры, ограбившие пенсионерку в канун Нового года, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Незваные гости, мужчина и женщина, появились в доме 86-летней жительницы около полуночи. Незнакомец, угрожая ножом, потребовал денег. Получив от хозяйки Br23, пара скрылась. О случившемся пенсионерка рассказала приехавшему в гости сыну только на следующий день. Он и вызвал милицию", - рассказали в МВД.

По приметам сотрудники патрульно-постовой службы милиции местного РОВД задержали злоумышленников в Калинковичах на железнодорожном вокзале. Установлено, что жители Молодечно, 46-летний мужчина и его 37-летняя сожительница, направлялись к дальней родственнице, однако той не оказалось дома. С их слов, на преступление толкнуло отсутствие денег на обратную дорогу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц.-0-