1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах легковушка наехала на 4-летнего ребенка, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
31 августа около 19.20 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "БМВ 520", во дворе дома в Калинковичах наехала на 4-летнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. Ребенок получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.
Госавтоинспекция напоминает, что при движении по дворовой территории следует быть предельно внимательными и выбирать такую скорость, которая позволит остановить транспортное средство при внезапном появлении на дороге пешеходов.
"Родителям же стоит помнить, что в силу возраста дети не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Поэтому их главная задача - научить ребенка ориентироваться в дорожной ситуации, привить ему дисциплинированность, осторожность, осмотрительность. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. Объясните своему ребенку, что движение по дворовой территории может быть опасно из-за большого количества припаркованных транспортных средств и ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом", - сказали в УВД.-0-