В Калинковичах легковушка сбила девушку на переходе

Фото МВД
7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах легковой "Фольксваген" сбил 17-летнюю девушку на переходе. Информацию о ДТП разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла в райцентре утром 5 декабря. 53-летний водитель легковушки сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как уточняется, светофор был отключен, однако переход обозначен дорожными знаками и разметкой.
Пострадавшую несовершеннолетнюю госпитализировали.-0-