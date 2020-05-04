В Калинковичах малыш застрял головой в системном блоке компьютера

Скриншот из видео Гомельского областного управления МЧС
4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах ребенок 2017 года рождения застрял головой в системном блоке компьютера, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
В службу спасения 3 мая в 14.44 поступил звонок с просьбой о помощи ребенку. Оказалось, что мальчик засунул голову в разобранный системный блок компьютера и самостоятельно выбраться не смог.
Работники МЧС помогли малышу. Он не пострадал, госпитализация не понадобилась.-0-