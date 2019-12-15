В Калинковичах пьяная девушка напала с ножом на пенсионера

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах девушка в состоянии алкогольного опьянения с ножом напала на пенсионера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД Беларуси.

В Калинковичах во двор дома пенсионеров пришла пьяная девушка и попыталась ранить ножом в живот 80-летнего хозяина. Мужчина оказал сопротивление и в борьбе смог отобрать оружие. Обидчица сразу же скрылась, а супруга пострадавшего вызвала милицию. Информации о преступлении было немного: хозяева дома лишь в общих чертах смогли описать нападавшую, поэтому милиционеры сделали ставку на оперативное обследование района.

"Недалеко от места происшествия по проезжей части шла девушка. Один из милиционеров обратил внимание на ее обувь: черные ботинки были в побелке. На месте, где все произошло, была насыпь битого кирпича. Это совпадение, а также последующее установление принадлежности ножа семье нападавшей, позволили установить причастность 32-летней местной жительницы к преступлению", - рассказал первый заместитель начальника Калинковичского РОВД Вячеслав Карасев.

Выяснилось, что накануне ночью подозреваемая выпивала вместе с мужем. Утром она вышла на улицу попросить у прохожих сигареты или деньги на их покупку. С ее слов, недалеко от дома она встретила компанию, но молодые люди в просьбе отказали и оскорбили. Женщина ушла, но через несколько минут направилась к обидчикам с ножом. Из-за сильного алкогольного опьянения подозреваемой показалось, что кто-то из компании зашел во двор к пенсионерам.

Сейчас задержанная находится в ИВС, а ее действиям дадут правовую оценку следственные органы, куда направлены материалы проверки.-0-