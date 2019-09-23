В Калинковичах работники магазина с сальмонеллезом готовили салаты и заразили покупателей

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах работники магазина с сальмонеллезом готовили на продажу продукцию, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Салажкова.

В Калинковичах с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали отца и сына. Они связали свое состояние с употреблением салата и курицы-гриль, которые купили в одном из магазинов крупной торговой сети.

При расследовании санитарно-эпидемиологической службой в магазине были установлены нарушения в технологии приготовления салатов, качестве проведения уборки. Лабораторное обследование персонала выявило больных сальмонеллезом, а также носителей этого инфекционного заболевания.

Работу цеха по производству полуфабрикатов приостановили. Администрацию торгового объекта привлекли к административной ответственности.

Как отметила Инна Салажкова, в целом в Гомельской области сохраняется стабильная эпидемическая ситуация по заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Групповая и вспышечная заболеваемость не зарегистрирована.

В структуре заболеваемости ОКИ за 8 месяцев этого года 97% приходится на кишечные инфекции, вызванные установленным возбудителем. "За анализируемый период возросли ОКИ вирусной этиологии (ротавирусные, норовирусные и энтеровирусные гастроэнтериты). Лидирующее положение в передаче инфекции занимают овощи, фрукты и ягоды, мясные и молочные продукты, которые употребляются с нарушением условий хранения, обработки и технологии приготовления", - уточнила заведующая отделом.

Заболеваемость сальмонеллезом в регионе за данный период снизилась на 13% к январю-августу 2018-го. Преобладает передача через куриные яйца, употребленные в сыром виде, и изделия из них, приготовленные с нарушением технологии. Регистрируются случаи заболеваний сальмонеллезом, связанные с употреблением салатов с курицей, приготовленных как в домашних условиях, так и в торговой сети с нарушением технологии.

Чтобы уберечься от заражения, специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, приготовления и хранения готовой пищи. Следует подвергать пищу тщательной термической обработке, особенно когда речь идет о мясе, птице и яйцах. В домашних условиях овощи и фрукты, готовые изделия из мяса и рыбы стоит хранить отдельно от продуктов, не подвергающихся термической обработке.

Также специалисты обращают внимание, что нельзя покупать и употреблять треснутые или надрезанные арбузы, дыни. В таком случае в толщу мякоти могут быть занесены микроорганизмы (бактерии и вирусы), способные вызывать острые кишечные инфекции.-0-