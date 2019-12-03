В Калинковичах сын убил мать из-за $500

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об убийстве 72-летней женщины в Калинковичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По материалам дела, женщина жила одна в своей квартире в Калинковичах. Работала преподавателем в медицинском колледже. Ее единственный сын проживал в Брестской области.

Незадолго до трагедии он приехал проведать мать перед поездкой на работу в Россию и передал ей на временное хранение $500. В райцентре мужчина несколько дней встречался со своими знакомыми, выпивал. Однажды вдобавок к спиртному надышался парами растворителя. По версии следствия, именно в таком состоянии 2 июля мужчина пришел в квартиру матери. Он попросил вернуть деньги. Женщина отказала, опасалась, что сын потратит все сбережения, необходимые для поездки. Возникла ссора, мужчина схватил нож и ударил им мать.

Потерпевшая выбежала из квартиры и позвала на помощь. Соседи оказали ей доврачебную помощь, вызвали скорую и милицию. "Сын потерпевшей, имеющий среднее медицинское образование, не принимал какого-либо участия в ее спасении. Женщина скончалась от острой кровопотери", - пояснила Мария Кривоногова.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности. В 90-х годах был осужден за изнасилование, кражу и грабеж. Злоупотреблял спиртными напитками, вдыхал летучие растворители.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, к материалам приобщены заключения ряда экспертиз. Установлено, что мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий в тот момент.

В итоге 51-летнему уроженцу Калинковичей предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого) УК. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-