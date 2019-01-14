В Калинковичском районе бесправник пытался дать взятку сотруднику ГАИ

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ, чтобы избежать административной ответственности, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Вечером 11 января на улице 50 лет Октября в Калинковичах инспектор межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома остановил автомобиль BMW, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Также было установлено, что мужчина 1987 года рождения не имеет права управления транспортным средством, а на стеклах легковушки нанесено пленочное покрытие, не предусмотренное заводом-производителем.
"При составлении административных материалов водитель предложил сотруднику милиции взятку за непривлечение к административной ответственности. Инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности, однако тот не отреагировал и положил деньги на водительское сидение", - рассказали в УГАИ.
Для пресечения противоправных действий сотрудник ГАИ вызвал следственно-оперативную группу.
В отношении водителя составлено три административных протокола по ч.2 ст.18.19, ч. 3 и 4 статьи 18.12 КоАП, а также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 УК (дача взятки). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.-0-
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