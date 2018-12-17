В Калинковичском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель погиб

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло в Калинковичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.
Авария произошла 16 декабря примерно в 19.05. 77-летний водитель на "Форд Фиеста" ехал по автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины со стороны Мозыря в направлении Калинковичей. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где авто опрокинулось.
В результате происшествия водитель погиб на месте.-0-
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