В Калинковичском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель погиб

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло в Калинковичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Авария произошла 16 декабря примерно в 19.05. 77-летний водитель на "Форд Фиеста" ехал по автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины со стороны Мозыря в направлении Калинковичей. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где авто опрокинулось.

В результате происшествия водитель погиб на месте.-0-