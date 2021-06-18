В Калинковичском районе легковушка врезалась в дерево и загорелась - погибла пассажирка

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе автомобиль въехал в дерево и загорелся - погибла 20-летняя пассажирка, еще два человека в больнице в тяжелом состоянии, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 2.00 на дороге Липов - Вязовица. 24-летний водитель "Фольксвагена" въехал в дерево, от удара автомобиль загорелся. В ДТП погибла 20-летняя девушка, водитель и 23-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

"По предварительной информации, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он лишен права управления транспортными средствами", - добавили в ГАИ.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.-0-