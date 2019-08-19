В Калинковичском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе, врезавшись в дерево, погиб водитель легкового Renault, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария со смертельным исходом произошла 18 августа примерно в 14.10. 44-летний водитель ехал по автодороге Бобруйск - Мозырь - гр.Украины в направлении Мозыря. По данным ГАИ, при перестроении в свою полосу после обгона он не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

Мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В Госавтоинспекции призывают водителей при выборе скорости учитывать ограничения, установленные на определенных участках, а также интенсивность движения, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги и ее состояние.-0-