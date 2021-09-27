В Калинковичском районе легковушка врезалась в дерево, водитель погиб

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе легковой автомобиль врезался в дерево, погиб 21-летний водитель. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Смертельное ДТП случилось ночью 26 сентября. По предварительной информации, водитель "Фольксвагена" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет, врезался в придорожное дерево и опрокинулся.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и погиб на месте аварии.-0-